Cinema Nosso está com inscrições abertas para formação em audiovisual voltado para mulheres negrasDivulgação

Publicado 28/03/2024 16:05 | Atualizado 28/03/2024 16:24



Rio - A Instituição Sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas para a formação em Cinema Ficção e Cinema Documentário no projeto gratuito "Empoderamento e Tecnologia: Jovens negras no Audiovisual". As aulas são destinadas às mulheres cis e trans negras, indígenas e refugiadas, que possuem entre 18 e 29 anos. Com caráter profissionalizante , cada curso tem a carga horária total de 167 horas.

As interessadas podem se inscrever através do formulário online até o dia 4 de abril. A confirmação da inscrição será enviada por e-mail e o resultado com o nome das selecionadas será divulgado no dia 12, via redes sociais. Já as aulas do curso iniciam no dia 20 de abril.

A formação conta com mentorias de gestão de carreira, educação financeira e workshops – que são obrigatórias durante o curso. As aulas serão em formato híbrido - online e presencial – com aulas práticas na sede do Cinema Nosso, localizada na Lapa, região central do Rio de Janeiro. Ao final do curso, haverá uma mostra dos curtas produzidos nas aulas.



Anualmente, é escolhido um tema que prioriza o empoderamento negro, buscando trazer referências para as alunas produzirem seus projetos. Neste ano, o tema escolhido foi "Amor" e será trabalhado em cima das perspectivas da escritora e ativista antirracista bell hooks.

"Como vemos, são muitos os dados que evidenciam as violências sofridas pelas mulheres negras e através do projeto ‘Empoderamento e tecnologia: Jovens Negras no Audiovisual’, buscaremos caminhar na contramão do amor colonial e descobrir juntas ‘o que é o amor’, entendendo como ele pode acontecer, ser reconhecido e expressado através da linguagem do cinema, dos jogos, da cultura digital e de roteiros para séries", destaca Isabel Rodrigues, Analista de Projetos da Juventude do Cinema Nosso.



A iniciativa é apresentada pelo Ministério da Cultura e Governo Federal, via Lei de Incentivo à Cultura; Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura; Prefeitura do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura; e conta com o patrocínio do Banco Pan, TechnipFMC, ONS, Telecine, Globo, Metrô Rio, Amil, White Martins e Banco BV.





Serviço:

Curso de Audivisual do Cinema Nosso - Rua do Rezende, 80, na Lapa, região central do Rio.