Curso será ministrada no formato de videoaulasSeda Education Group/Divulgação

Publicado 27/03/2024 14:52

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio) e a Seda Education Group se uniram para oferecer mil vagas para um curso de Inglês do nível básico ao avançado. A parceria garantirá aos inscritos bolsas de 100% no idioma estrangeiro mais requisitado pelo mercado de trabalho.

As inscrições serão realizadas de 1º a 30 de abril, nas redes sociais da JuvRio (). Para participar é necessário apresentar documento de identidade oficial com foto e comprovante de residência. Poderão participar jovens de 15 de 29 anos residentes da cidade do Rio de Janeiro.A Seda College Online é uma plataforma de ensino da língua inglesa liderada pelo grupo irlandês Seda Education Group. Os estudantes matriculados na Seda terão acesso a um sistema multimídia com videoaulas gravadas on-line, onde será possível acompanhar os cursos disponíveis no site, além das aulas ao vivo, também online, semanais. Quem se inscrever terá direito a realizar um teste de nivelamento para avaliar o seu nível de proficiência na língua estrangeira antes de iniciar os estudos.Estarão disponíveis cursos nos níveis Iniciante, Intermediário e Avançado, com conteúdos específicos para cada nível, além de módulos para fins específicos que visam atender as necessidades do aluno em situações de estudo ou de trabalho. Dessa forma, os jovens terão a chance de iniciar e aprimorar o inglês para negócios, entrevistas de emprego e no dia a dia em diferentes ambientes de trabalho.Além de assistir às aulas gravadas, os alunos terão direito a participar de aulas ao vivo com professores três vezes por semana. Será o momento de tirar dúvidas e interagir com outros estudantes. Ao final do curso, os formados pela parceria entre a JuvRio e o Seda College Online receberão um certificado de participação.