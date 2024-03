O concurso de seleção de estagiários do MPF está com inscrições abertas até o dia 8 de abril - Agência Brasil

O concurso de seleção de estagiários do MPF está com inscrições abertas até o dia 8 de abrilAgência Brasil

Publicado 27/03/2024 14:27

Até as 18 horas do dia 8 de abril, estão abertas as inscrições do concurso de estágio para alunos de graduação em Direito no MPF da 2ª Região. O objetivo é preencher as vagas em aberto e formar quadro de reserva para os gabinetes da Procuradoria, com sede no Rio de Janeiro, na Avenida Almirante, 54, no Centro.



O processo terá três fases: pré-inscrição on-line; envio de documentos por e-mail; e prova presencial subjetiva. O estágio tem duração de 20 horas semanais, com bolsa de R$ 1.027,82 e auxílio-transporte de R$11,58 por dia de trabalho presencial. Há a possibilidade de ser realizado em formato híbrido.



A seleção de estágio exige: estar matriculado em instituição conveniada com o MPF; ter concluído, ao menos, o 2º ano ou 4º semestre; e, na data da posse, estar ao menos com dois períodos a cursar.



Os candidatos devem fazer uma pré-inscrição até 8 de abril, via internet. A documentação do estudante deve ser enviada por e-mail (prr2-inscricao@mpf.mp.br) até o dia 9, o que é imprescindível para a confirmação da inscrição. O eventual não-envio elimina automaticamente o candidato.



Provas