Curso busca capacitar pessoas em vulnerabilidade social para conseguir o primeiro empregoReprodução

Publicado 25/03/2024 11:48

O Instituto Biomob — especializado em soluções de acessibilidade e consultoria para projetos sociais de inclusão, diversidade e equidade — realiza em abril o "Curso de Introdução ao Primeiro Emprego". Os encontros acontecem de forma presencial e on-line, sempre às segundas e quartas, das 14h às 16h. As inscrições são gratuitas, limitadas e podem ser feitas por meio de um formulário. A ação tem o objetivo de qualificar e orientar pessoas que buscam oportunidades no mercado de trabalho, principalmente mães solo, pessoas com deficiência, LGBTQIAPN+, egressos do sistema prisional, refugiados e jovens em vulnerabilidade.

"Queremos oferecer uma jornada de aprendizado e crescimento profissional, por isso se trata de um curso projetado com extremo cuidado. Sabemos das dificuldades que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente os jovens, têm na hora de conseguir o primeiro emprego, e buscamos entender as reais demandas e ações que podem minimizar esse problema durante a jornada pessoal de cada uma", afirma Valmir de Souza, COO do Biomob.

Além de orientar os participantes sobre como procurar e se apresentar às oportunidades de emprego, comportamento em entrevistas e adaptação às jornadas de trabalho, o curso terá capacitação para o empreendedorismo.

Entrega de currículos

Durante o evento presencial, em maio, o Biomob também irá receber currículos de todas as pessoas que buscam oportunidades de trabalho. A feira irá promover uma aproximação dos participantes com empresas parceiras interessadas em oferecer vagas de estágio e Jovem Aprendiz, além de palestras sobre diversos temas relacionados à educação profissional. "Em anos anteriores, chegamos a ter mais de 400 candidatos em uma única edição do Bioconecta. Por isso fica o convite para que mais empresas locais participem deste momento, com a oferta de vagas e a presença de representantes. É uma troca de experiências que pode mudar vidas", ressalta Valmir de Souza.