O curso de formação de desenvolvedores busca ampliar a empregabilidade de PCDs - Reprodução

O curso de formação de desenvolvedores busca ampliar a empregabilidade de PCDsReprodução

Publicado 22/03/2024 11:36

A Sankhya, empresa desenvolvedora de software de gestão empresarial (ERP/EIP), em parceria com a SoulCode, edtech brasileira de tecnologia educacional, abre inscrições para o Bootcamp Java Full Stack, exclusivo para pessoas com deficiência (PCD). O programa intensivo de desenvolvimento, totalmente on-line, ao vivo e gratuito, visa a proporcionar inclusão digital e oportunidades reais de empregabilidade na área de desenvolvimento Java Full Stack para os participantes.

“Essa ação une dois pontos de extrema importância para a Sankhya. O primeiro é o nosso empenho em fomentar a inclusão e o avanço de uma sociedade mais igualitária e tecnologicamente capacitada. O segundo é suprir uma carência bastante comum que é a escassez de mão de obra qualificada no setor de tecnologia”, afirma Mariá Menezes, Diretora de Pessoas e Cultura da Sankhya.

O Bootcamp oferecerá 480 horas de conteúdo, ministrados ao longo de um período de 12 semanas. O programa, que não exige conhecimento prévio ou experiência anterior na área, acontecerá de segunda a sexta-feira, dae 9h às 18h. O início das aulas será em 6 de maio. Além da chance de contratação pela Sankhya, os alunos tem 90% de empregabilidade, principalmente pelas certificações em horas nos cursos HTML, CSS, JavaScript, SQL e Java.



As inscrições vão até 22 de abril. Podem participar do processo seletivo pessoas com deficiência que atendam aos seguintes pré-requisitos: ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo (desejável curso superior), disponibilidade integral para o acompanhamento do curso, apresentar laudo comprobatório da deficiência.