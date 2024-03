CCR Barcas oferece oportunidade para mulheres cis e trans - Divulgação

Publicado 21/03/2024 17:39

O Grupo CCR abriu uma vaga afirmativa para mulheres (cis e trans) na função de capoteira para atuação no Estaleiro, em Niterói. Para concorrer, é preciso ter Ensino Médio completo, experiência em capotaria e disponibilidade para escala 5x2.

Como capoteira, as responsabilidades incluem auxiliar na execução da manutenção preventiva e corretiva dos assentos, estofados, pisos táteis e revestimentos das embarcações, realizando ações de reparo, fabricação, montagem e desmontagem dos objetos que necessitem intervenção.

As oportunidade e benefícios envolvem:

-Assistência Médica e Odontológica;

-Seguro de Vida;

-Vale Refeição ou Alimentação;

-Vale transporte;

-Previdência Privada;

-Licença maternidade de 6 meses e paternidade 20 dias;

-Gympass;

-Auxilio Creche;

-Day off (folga) no dia do aniversário.