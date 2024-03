No total, são oferecidas 17 vagas - Divulgação: MetrôRio

No total, são oferecidas 17 vagasDivulgação: MetrôRio

Publicado 21/03/2024 15:36 | Atualizado 21/03/2024 16:07

O MetrôRio está com inscrições abertas para o processo que irá selecionar estudantes de cursos superior e técnico para o Programa de Estágio 2024. No total, são oferecidas 17 vagas, distribuídas em diversas áreas. Os interessados podem se candidatar até o dia 31 de março pela internet

As oportunidades de ensino técnico estão disponíveis para alunos das áreas de Administração, Informática, Sistemas, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Mecatrônica, Eletromecânica, Automação e Telecomunicação.



Já as vagas de ensino superior estão abertas para estudantes de Administração e Gestão de RH, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletroeletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Estatística e Psicologia.



Para o nível técnico, os candidatos devem estar cursando o Ensino Médio Profissionalizante, com previsão de formatura até dezembro de 2025, ou ter horas de estágio a cumprir. Já as vagas de nível superior valem para quem tiver previsão de formatura até dezembro de 2026.



Os aprovados serão selecionados para atuarem no Centro de Administrativo e de Manutenção no MetrôRio nas seguintes áreas: Recursos Humanos, Engenharia e Projetos, Tráfego Automatizado, Segurança do Trabalho, Tecnologia de Informação, Recuperação de Componentes, Energia, Aparelhos de Transporte, Ativos Operacionais, Automação e Telecomunicações.



O período de estágio, para ambos os níveis, é de 6h por dia, de segunda a sexta-feira. Entre os benefícios estão bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.