Emater enfrenta carência de profissionais em seus quadros - Dovulgação

Publicado 22/03/2024 18:00

A Alerj aprovou por unanimidade a indicação legislativa da deputada Marina do MST (PT) solicitando a realização de concurso público para preencher dos cargos vagos na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater), responsável por promover o desenvolvimento rural sustentável aos agricultores fluminenses. O último concurso foi realizado em 2009 e há cerca de 570 vagas a serem preenchidas por profissionais da área agrária, humanas, técnicos de 2º grau, áreas administrativas e tecnologia da informação.

Os deputados entenderam que, com retomada das políticas públicas por parte do governo federal, especialmente a compra de alimentos da agricultura familiar, há uma urgente necessidade de recomposição do corpo técnico da estatal.