CIEE oferecerá 5 mil vagas para estágio e Jovem AprendizDivulgação/Ciee

Publicado 22/03/2024 17:49

O tão aguardado mutirão do CIEE tem oportunidades de estágio, de jovem aprendiz e para pessoas com deficiência (PcD). É uma chance inédita para quem quer entrar no mercado de trabalho, ampliar sua rede de contatos, ganhar experiência e praticar na área de interesse. A boa notícia é que os candidatos a uma chance de estágio podem começar a trabalhar imediatamente após o processo de seleção podendo ganhar a partir de R$1.800. O evento acontece nesta segunda, 25, e terça-feira, 26, na estação Carioca do MetrôRio, das 7h às 16h.

São 4 mil vagas de estágio para estudantes matriculados no ensino médio, técnico e superior de diversas áreas a partir do 2º período da faculdade e 1.000 vagas para Jovem Aprendiz



As vagas para estágio abrangem diversas áreas incluindo tecnologia da informação, administração, engenharia, entre outros. Para jovem aprendiz, as chances são para os setores administrativo, logístico, operador de telemarketing e auxiliar de produção.

Para concorrer a uma vaga no Programa Aprendiz o jovem deve ter entre 14 e 24 anos incompletos e estar no ensino médio ou já ter concluído. No programa de estágio o estudante deve ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino. Não há limite máximo de idade, desde que esteja no ensino médio, técnico, tecnológico ou superior.



Os interessados devem levar à Estação Carioca do MetrôRio apenas um documento com foto para completar o cadastro. Se preferir já pode entrar no site do CIEE, se cadastrar e chegar na estação apenas para ter acesso às vagas disponíveis e concorrer a uma oportunidade.

O mutirão, faz parte do programa “CIEE em Movimento”, ação itinerante que tem como objetivo levar estágio de qualidade e informação para jovens estudantes que desejam começar uma nova jornada profissional. Grandes empresas parceiras do mercado participam do Mutirão. A inscrição é gratuita.