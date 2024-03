Concurso vai selecionar professores para a Prefeitura de Maricá - PMM/Divulgação

Concurso vai selecionar professores para a Prefeitura de MaricáPMM/Divulgação

Publicado 22/03/2024 18:21

A Prefeitura de Maricá publicou na edição do Jornal Oficial do Município (JOM) desta sexta-feira, 22, o edital do novo concurso que destinará 326 vagas efetivas para docentes. As oportunidades estão divididas entre os cargos de docente I e II, com salários de R$ 6.823,13 a R$ 9.552,38. As inscrições serão abertas nesta segunda-feira, 25, e se encerram em 15 de abril, pelo site da Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac UFF).

Dentro do total de vagas, 150 são para docente II, destinado às turmas da Educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Já o cargo de docente II tem como requisito curso de nível médio em formação de professores ou licenciatura em Pedagogia, para regência na educação infantil e/ou no ensino fundamental anos iniciais, tanto no ensino regular quanto na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As outras 176 vagas são para docente I, com atuação em turmas dos últimos quatro anos do ensino fundamental e médio, sendo 14 vagas para professor de Artes, 24 para Ciências Físicas e Biológicas, 15 para Educação Física, 19 vagas para Geografia, 36 para Matemática, 22 para professores de História, 14 para Língua Estrangeira Inglês e 32 para Língua Portuguesa

Vale destacar que para se candidatar é preciso ter licenciatura nas respectivas áreas de interesse.

Salários

O salário do docente II é de R$6.823,13 mais auxílio-alimentação de R$650 creditado em moeda social de Maricá e a jornada de trabalho é de 40 horas. Para docente I, o salário base é de R$9.552,38 mais auxílio-alimentação de R$650 creditado em moeda social de Maricá. A jornada é de 30 horas.

As provas para o cargo docente II acontecerão em 1º de maio. Já as de docente I serão realizadas no dia 19.