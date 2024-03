Rio começa a semana com mais de 10 mil vagas de emprego e estágio - Reprodução

Publicado 25/03/2024 17:53

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 10.154 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 7.769 são de estágio e Jovem Aprendiz.

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 985 vagas de emprego para trabalhadores, com e sem deficiência, com destaque para a contratação de 40 motoristas de ônibus para atuação na Ilha do Governador.

Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior. No total, são 620 vagas para trabalhadores em geral e 365 para pessoas com deficiência, em diversos segmentos profissionais. Há vagas para técnico de enfermagem, operador de empilhadeira, mecânico de refrigeração, pizzaiolo, professor de Educação Física (para quem tem ensino superior), auxiliar de faturamento e vigilante (essas duas últimas para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Os candidatos podem se inscrever pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Não é mais necessário o uso de código para o preenchimento do formulário.

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando 1.156 vagas de emprego formal por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

As 1.156 vagas oferecidas pelo Sine estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. A região Metropolitana concentra o maior número de oportunidades: são 943 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Entre elas, há 400 posições dirigidas a pessoas com deficiência (PcD), muitas sem necessidade de experiência. Destaque para as funções de ajudante de cozinha (50 vagas) e operador de vendas (100), em Copacabana e Centro, respectivamente. A remuneração pode chegar a dois salários mínimos (R$ 2.824). A mesma região oferece, vagas sem exigência de experiência como ajudante de montador de esquadrias de alumínio, lavador de pratos e vendedor. Também sem exigência de experiência, mas com Ensino Médio completo, existem duas oportunidades para coordenador de contabilidade, na Barra da Tijuca, com salários que podem chegar a R$ 7 mil.

Na região do Médio Paraíba, foram captadas 80 vagas, com remunerações que chegam a R$ 2.824 para atendente de lanchonete, em Volta Redonda, auxiliar de limpeza, em Valença, motorista de ônibus, em Vassouras e pedreiro, em Itatiaia. Também foi disponibilizada uma oportunidade para gerente de supermercado, na cidade de Barra do Piraí, cuja remuneração é de R$ 4.236, com exigência de experiência anterior.

Na Região Serrana, quase todas as 133 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, com remuneração média de um salário mínimo. Para quem não tem experiência e não possui escolaridade, há vagas para ajudante de eletricista, embalador à mão, garçom, motorista de caminhão, entre outras.

Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site trabalho.rj.gov.br

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 938 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (80), ciências contábeis (42) e comunicação social (13). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 50 vagas.

As vagas para contratação CLT somam 14 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (2) e ensino médio (10).

Para se candidatar, basta acessar o site: mudes.org.br

Isbet

O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 398 vagas. São 276 vagas para Jovem Aprendiz e 122 para Estágio - Ensino Médio e Superior. Oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo: Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.

Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 230 vagas para diversos cargos, como: Servente, Copeira(o), Auxiliar de Rouparia, Auxiliar de Clínicas, Auxiliar de Internação, Camareira, Auxiliar de Farmácia, Mensageiro (a), Recepcionista, Auxiliar de Logística, Manipulador de alimentos, Assistente Administrativo, Vendedor Master, Técnico de Manutenção, Bombeiro Hidráulico e Técnico de Enfermagem.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br

MetrôRio Estágio

O MetrôRio está com inscrições abertas para processo que irá selecionar estudantes a partir de 18 anos, para cursos de nível superior e técnico para o Programa de Estágio 2024. Ao total, serão oferecidas 18 vagas, distribuídas em diversas áreas.

As oportunidades de ensino técnico estão disponíveis para alunos das áreas de Administração, Informática, Sistemas, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Mecatrônica, Eletromecânica, Automação e Telecomunicação.

Já as vagas de ensino superior estão abertas para estudantes de Administração, Psicologia, Gestão de RH, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletroeletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Estatística.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março neste link: vagas.taqe.com.br/programa-de-estagio-metro-rio-2024

MetrôRio Mutirão



Até esta terça terça-feira (26), o MetrôRio recebe um novo mutirão de atendimento na estação Carioca/Centro, promovido pelo Centro de Integração Empresa – Escola do Rio Janeiro (CIEE Rio). Desta vez, serão oferecidas 5 mil vagas de estágio e de Jovem Aprendiz, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs).

Ao todo, são 4 mil vagas de estágio para estudantes matriculados no Ensino Médio, Técnico e Superior de diversas áreas, como Tecnologia da Informação, Administração, Engenharia, entre outras, a partir do 2º período de faculdade; e 1 mil vagas para jovens aprendizes nos setores administrativo, logístico, operador de Telemarketing e auxiliar de produção.

Nos dois dias, a ação será realizada das 7h às 16h, no mezanino próximo ao acesso B (Avenida Chile) da estação. Os interessados devem apresentar documento com foto. Quem preferir já pode agilizar o processo e baixar o app do CIEE, para fazer o cadastro e chegar na estação Carioca apenas para ter acesso às vagas disponíveis. A inscrição é gratuita.

Para as vagas de Jovem Aprendiz, os interessados devem ter entre 14 e 24 anos incompletos, cursando ou já concluído o Ensino Médio. Já para o programa de estágio, o estudante deve ter no mínimo 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino. Não há limite máximo de idade, desde que esteja no Ensino Médio, Técnico, Tecnológico ou Superior.



Local: mezanino próximo ao acesso B (Avenida Chile)

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.365 oportunidades de estágio, sendo 783 para ensino superior.

Em Barra Mansa, são 50 vagas divididas entre as áreas de Engenharia de Produção (4), Administração (29), Informática (5), Direito (1), Marketing (1), Produção Mecânica (2), Saúde (4), Construção Civil (1), Licenciatura (2) e Contabilidade (1).

Em Campos, são 43 oportunidades para Serviço Social (1), Educação (11), Farmácia (2), Administração (8), Direito (4), Nutrição (1), Psicologia (2), Saúde (2), Licenciatura (9), Contabilidade (2) e Design (1). Já em Duque de Caxias, são 11 vagas para Administração (9), Informática (1) e Marketing (1).



Em Macaé, há 33 vagas divididas entre os setores de Educação (1), Esportes (4), Administração (10), Direito (1), Arquitetura e Urbanismo (2), Letras (1), Marketing (5), Saúde (2), Turismo/Lazer (3), Transportes (1) e Contabilidade (3).



Em Niterói, são 46 vagas nas áreas de Gastronomia (1), Engenharia de Produção (1), Engenharia Ambiental (1), Educação (5), Administração (27), Informática (1), Direito (2), Arquitetura e Urbanismo (1), Nutrição (1) e Contabilidade (6). Já em Nova Friburgo, são 11 oportunidades em Biologia (1), Educação (1), Administrativa (4), Jurídica (1), Marketing (1) e Contabilidade (3).



Em Nova Iguaçu, há 19 oportunidades em Engenharia de Produção (1), Educação (3), Administração (10), Direito (1), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Licenciatura (1) e Contabilidade (1). Já em Petrópolis, são 20 vagas divididas entre as áreas de Educação (4), Administração (9), Jurídica (2), Marketing (1), Psicologia (1), Construção Civil (2) e Contabilidade (1).



Em Resende, são 4 oportunidades para Administração (2), Comunicação (1) e Construção Civil (1). Já em Teresópolis, há apenas uma vaga em Administração. Em Três Rios, são duas vagas nas áreas de Educação (1) e Esportes (1).

No Rio de janeiro, são 543 vagas divididas entre as áreas de Economia (11), Gastronomia (1), Arquivologia (12), Engenharia de Produção (7), Engenharia Ambiental (1), Museologia (2), Educação (45), Elétrica-Eletrônica (8), Esportes (2), Administração (188), Informática (27), Direito (79), Arquitetura e Urbanismo (3), Letras (3), Marketing (16), Meio Ambiente (7), Nutrição (6), Produção Mecânica (2), Psicologia (16), Artes (5), Saúde (13), Social (1), Turismo/Lazer (1), Biblioteca (2), Comunicação (22), Construção Civil (31), Licenciatura (1), Alimentos (2), Contabilidade (22) e Design (7).

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 582 vagas.

Em Barra Mansa, são 19 oportunidades para Ensino Médio, 14 para Aprendiz, 3 para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Administração e uma para Técnico em Saúde.



Em Campos, são três vagas para Ensino Médio, uma para Aprendiz e uma para Técnico em Design. Já em Duque de Caxias, são quatro oportunidades para Ensino Médio, 13 para Aprendiz, duas para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Construção Civil, cinco para Técnico em Administração e uma para Técnico em Indústria.



Em Macaé, são 11 vagas para Ensino Médio, 50 para Aprendiz, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Saúde.



Em Niterói, são 30 oportunidades para Ensino Médio, 33 para Aprendiz, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Indústria e três para Técnico em Saúde. Já em Nova Friburgo, há uma vaga para Ensino Médio, três para Aprendiz e uma para Técnico em Educação.

Em Nova Iguaçu, são oito vagas para Ensino Médio, sete para Aprendiz e duas para Técnico em Saúde. Já em Petrópolis, são nove oportunidades para Ensino Médio, sete para Aprendiz, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Administração.



Em Resende, há 11 vagas para Aprendiz e uma vaga para Ensino Médio. Em Teresópolis, há uma vaga para Aprendiz. Já em Três Rios, são duas vagas para Aprendiz.



No Rio de Janeiro, são 70 vagas para Ensino Médio, 227 para Aprendiz, duas para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Segurança, quatro para Técnico em Construção Civil, 10 para Técnico em _Elétrica-Eletrônica, quatro para Técnico em Administrativa, duas para Técnico em Química e seis para Técnico em Saúde.