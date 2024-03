Cursos são focados no uso de redes sociais no marketing digital - Reprodução

Cursos são focados no uso de redes sociais no marketing digitalReprodução

Publicado 27/03/2024 14:36

Com o propósito de capacitar profissionais através de conteúdos de excelência e experiências práticas, a RD Station, empresa de soluções de tecnologia para marketing digital e vendas no Brasil, por meio de sua plataforma de educação — RD University—, oferece uma seleção abrangente de cursos gratuitos com certificação nas áreas de marketing, redes sociais e vendas.



Fernanda Lima, gerente de marketing da RD Station, conta como a empresa tem observado uma crescente adoção e atuação das estratégias digitais entre os profissionais de marketing e vendas:

"Segundo a nossa pesquisa Panorama de Marketing, realizada com mais de 1.700 profissionais, 62% das empresas já integram o WhatsApp em suas estratégias, enquanto 91% mantêm uma presença digital, predominantemente através do inbound marketing, com as redes sociais sendo a plataforma de maior foco (85%). Esses números evidenciam como esses temas são tendências e como a capacitação pode contribuir para o desenvolvimento dos profissionais do setor e para que encontrem exatamente o que necessitam de acordo com seus objetivos e demandas de aprendizado", explica.



Veja alguns dos cursos gratuitos disponíveis.



- Peace: Metodologia para Gestão de Vendas;

- Marketing Digital;

- Instagram e TikTok;

- WhatsApp para Marketing e Vendas.