Podem participar mulheres acima dos 18 anos que moram na região portuária do Rio - Divulgação

Publicado 01/04/2024 10:58

O programa Mulheres da Providência, que oferece qualificação empreendedora para mulheres acima dos 18 anos que moram na região portuária do Rio de Janeiro, está com vagas abertas. O curso é gratuito e tem o objetivo de capacitar e incentivar empreendedoras da economia criativa a montarem ou aprimorarem a gestão de seus próprios negócios.As aulas ocorrem entre 8 e 12 de abril, no Casarão da Pedra do Sal, no bairro da Saúde. As vagas são limitadas e se destinam, preferencialmente, à moradoras dos morros da Providência e da Conceição, na capital fluminense. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.mulheresdaprovidencia.com.br O curso é presencial e soma 20 horas de atividades, divididas em cinco dias. A formação é baseada na metodologia By Necessity, criada por Vinicius Mendes Lima, voltada para a abertura de pequenos negócios a zero ou baixo custo.