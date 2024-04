Setor supermercadista do Rio teve saldo positivo na geração de empregos em fevereiro - Divulgação

Publicado 01/04/2024 12:05

O setor supermercadista do Estado abriu 327 postos de trabalho, com carteira assinada, em fevereiro. Pela primeira vez, em três anos, o setor gerou empregos formais no mês em questão. A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) analisou os dados do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho.

Em nível nacional, também foi observada abertura de vagas no setor em fevereiro (+1.943). Das 27 unidades da federação, treze apresentaram saldo de contratações, com destaque para São Paulo (+2.579), Paraná (+1.006) e Mato Grosso (+492). O Rio de Janeiro, por sua vez, foi o quarto estado em geração de empregos no último mês. Por outro lado, os estados que mais fecharam postos de trabalho foram Maranhão (-848), Rio Grande do Sul (-630) e Ceará (-464).

Para o presidente da Asserj, Fábio Queiróz, a geração de empregos em fevereiro é reflexo da confiança dos supermercadistas fluminenses para 2024. “O trabalho formal, de carteira assinada, é um dos maiores orgulhos dos trabalhadores. Possibilita que eles tenham crédito, consumam e realizem seus sonhos. Temos que comemorar esse ótimo resultado”, destaca o executivo.