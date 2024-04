Empresas da província de Quebec, no Canadá, estão contratando brasileiros - Divulgação

Publicado 01/04/2024 11:45

O prazo para brasileiros se candidatarem às mais de 200 vagas de trabalho na província de Quebec, no Canadá, está chegando ao fim. Os interessados têm até a próxima segunda-feira, 8 de abril, para se inscreverem na Jounées Québec Brésil, iniciativa que visa recrutar brasileiros e brasileiras para trabalhar no país.

Neste ano, 19 empresas quebequenses estão oferecendo mais de 200 vagas nos setores alimentício, de engenharia, industrial, manufatura, saúde, serviços sociais e tecnologia da informação. Os salários dependem de diversos fatores, como experiência do candidato, o tipo de vaga e do setor em questão. Para se ter uma ideia, atualmente, o salário mínimo na província de Quebec é de 15,25 dólares canadenses/hora, mas mudará para 15,75 dólares canadenses/hora a partir de 1º de maio deste ano.Promovida pelo governo de Quebec, por meio da agência de desenvolvimento econômico Québec International, a edição deste ano também possibilitará que estudantes brasileiros interessados em fazer formações técnicas e de nível superior no Quebec encontrem instituições de ensino da região, esclareçam suas dúvidas e aprendam como é o processo para solicitar uma autorização de estudos.Para participar da seleção, é preciso criar uma conta gratuitamente no site Quebec na cabeça, preencher seu perfil e se candidatar às vagas de seu interesse pelo link , até o dia 8. O perfil deve ser preenchido em francês, pois este é o idioma oficial de Quebec. Os candidatos selecionados receberão as convocações por e-mail na semana de 16. A etapa final incluirá uma entrevista presencial com os recrutadores, em São Paulo, entre 4 e 5 de maio.É importante que os interessados se atentem às exigências, entre elas a necessidade de diploma técnico ou universitário na área da vaga desejada, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional à oportunidade em questão. Desde 2011, mais de 600 brasileiros já foram contratados por empresas de Quebec.