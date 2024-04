Levantamento da média de preço do diesel foi realizado pela Valecard - Freepik

Publicado 02/04/2024 12:17

O preço do diesel S-10, o mais consumido no Brasil nos postos de combustíveis, registrou queda de 0,63% em março, com valor médio de R$6,167 por litro - variação negativa de R$ 0,039 em relação a fevereiro.

Os dados da ValeCard mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Amapá (-4,59%), Sergipe (-3,19%) e Bahia (-2,77%). O menor preço médio foi registrado no Rio Grande do Sul, a R$ 5,896; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 7,266.