Melhores alunos do curso poderão participar de processo seletivo na SuvinilDivulgação

Publicado 02/04/2024 11:55

A Suvinil, marca de tintas decorativas da Basf, se uniu à startup de educação New School para promover curso de capacitação profissional a jovens de baixa renda chamado Papo de Progresso. Com inscrições abertas até o dia 12, cerca de 3 mil pessoas poderão realizar as trilhas de conhecimento do curso gratuitamente no aplicativo da New School. Ao fim do curso, os 30 formandos que alcançarem o melhor desempenho ao longo das aulas serão convidados a participar de processos seletivos para vagas em áreas de relacionamento com o cliente e vendas em parceiros da Suvinil.

O objetivo da iniciativa é permitir que jovens das periferias de todo o Brasil tenham a oportunidade de se desenvolver profissionalmente para chegar ao mercado de trabalho mais confiantes e preparados. Os conteúdos do ‘Papo de Progresso’ serão diversos e se dedicarão a formar os jovens para os mais diversos segmentos de atuação, abordando frentes como aulas de comunicação; pensamento estratégico para negociação; entrevistas de emprego; habilidades do futuro; propósitos e objetivos; entre outras.

Trilhas de conhecimento

O curso será dividido em sete trilhas de conhecimento que abordarão os seguintes temas: protagonismo juvenil com introdução ao autoconhecimento; perspectiva para habilidades do futuro e demandas do mercado de trabalho; estratégias de comunicação eficiente; negociação e pensamento estratégico; método de comunicação racional e produtiva; como se preparar para entrevista de emprego; e como tirar os sonhos e objetivos do papel para dar os próximos passos.

O curso também incluí a participação de quizes, acesso a conteúdos de aprofundamento dos temas abordados, aulões ao vivo e gravados, possibilidade de tirar dúvidas e interagir com outros jovens e ainda trocar pontos acumulados durante a conclusão das trilhas por prêmios.

O principal diferencial da New School no contato com os jovens é a adaptação da linguagem dos conteúdos para o jovem da periferia, o que permite que as mensagens gerem mais identificação e proximidade entre as aulas e os alunos. Por ter abrangência nacional, os conteúdos também são adaptados de forma regionalizada, que variam entre os estados.