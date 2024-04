Visit Rio e Fecomércio RJ assinam termo de cooperação para ampliar em 25% a captação de eventos - Divulgação

Publicado 03/04/2024 18:01

Rio - Para fomentar o ambiente de negócios no Rio de Janeiro, o Visit Rio Convention Bureau e a Fecomércio RJ assinaram, nesta quarta-feira (3), um termo de cooperação. O projeto consiste em ampliar a captação de eventos nas áreas de inovação e tecnologia, técnico-científicos, esportivos e corporativos por meio da expansão do time MICE do Visit Rio. A meta é aumentar em até 25% o número de eventos que a cidade recebe até o final deste contrato, cuja validade é de 12 meses.

As novas contratações representam um aumento de 50% na equipe, encarregada de todas as etapas desse processo, que vai desde a prospecção e captação até a conversão e acompanhamento dos eventos.

Para o presidente-executivo do Visit Rio, Carlos Werneck, a colaboração com organizações e setor público tem contribuído para a criação de um ambiente propício para negócios na cidade, colocando o Rio como um destino de destaque nesse cenário. "Essas parcerias abrem uma janela de oportunidade em que temos a chance de contribuir com nossa expertise para a conquista de novos mercados, colocando a Cidade Maravilhosa na prateleira para eventos de negócios", diz.

Outras articulações realizadas em conjunto com a Fecomércio RJ e a Prefeitura do Rio foram responsáveis por atrair eventos como o Web Summit, principal encontro de tecnologia do mundo, e o World Table Tennis (WTT) Rio de Janeiro, circuito de torneios globais que receberá estrelas do tênis de mesa mundial. Agendado para maio deste ano, a competição será realizada no Rio Arena.

A lista ainda conta com outros eventos de peso programados para os próximos dois anos: o Latin Side of the Doc 2025, encontro que reúne profissionais do setor audiovisual para promover o desenvolvimento e a comercialização de documentários na América Latina, desembarca no Rio em 2025. Já no ano seguinte é a vez do Routes 2026, que congrega especialistas da indústria de companhias aéreas, aeroportos e destinos.

“O presidente Queiroz definiu o apoio ao turismo receptivo como uma ação estratégica da Fecomércio. Portanto, fortalecer o trabalho de captação de eventos, seminários e congressos em parceria com o Visit Rio é um fértil caminho para que mais turistas venham ao Rio de Janeiro. Estamos muito confiantes nos bons resultados que virão", afirmou Otávio Leite, consultor da presidência da Fecomércio RJ.

Em 2023, o setor de viagens corporativas atingiu um marco histórico no país com um faturamento de R$13,5 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp). "Esse segmento desempenha um papel estratégico para o destino, já que os participantes desses encontros contribuem significativamente para a economia local ao se hospedarem em hotéis, frequentarem bares e restaurantes e visitarem os atrativos turísticos", afirma Werneck.