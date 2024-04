Usuários também relatam que os canais de atendimento do banco digital estão indisponíveis - Divulgação

Publicado 05/04/2024 15:32 | Atualizado 05/04/2024 15:36

Clientes do C6 Bank, registraram, nas redes sociais, problemas com transferências via Pix realizadas no aplicativo nesta sexta-feira, 5. De acordo com usuários, não está sendo possível receber o dinheiro enviado em transferências bancárias, mesmo que o valor tenha sido debitado.

Internautas ainda relatam que pagamentos de salário, programados para serem feitos neste quinto dia útil do mês, não apareceram no saldo, e que a área Pix foi removida da tela inicial do aplicativo.

"E eu que pedi comida e fiz um pix para o restaurante e não foi enviado, pois tive que me explicar para eles e ainda tive que mandar print do Twitter para mostrar que todo mundo está com esse problema e que eu não sou trambiqueira", escreveu uma internauta no X, antigo Twitter.

Clientes relatam também que os canais de atendimento estão indisponíveis. "Alguém com problema com Pix C6 Bank? Fiz uma transferência da Caixa de R$4652 para o C6 e até agora nada. Valor pra pagar a fatura. @C6Bank, estamos desamparados. Pior, todos os canais do banco estão indisponíveis.", publicou outro usuário.

Ainda há reclamações de dinheiro sumindo da conta, mesmo com erro nas transações. "Fui fazer uma transferência pix hoje a transferência não foi realizada e simplesmente sumiu todo meu dinheiro do C6 Bank só pode ser brincadeira isso", reclamou. "Aconteceu o mesmo comigo, transferi 400 reais, deu erro no pix e o saldo sumiu", escreveu outro.

"O @C6Bank prendeu meu dinheiro desde manhã, não consigo falar com ninguém no chat nem no telefone e não liberam meu saldo", reclamou.

O perfil oficial do C6 Bank no X, antigo Twitter, tem respondido usuários com uma mensagem padrão: "Já estamos trabalhando para que os serviços fiquem disponíveis. Por favor, tente verificar novamente mais tarde."

De acordo com o DownDetector, ferramenta de monitoramento de serviços on-line, os problemas com o banco digital começaram por volta das 8h50 desta manhã, e o pico de reclamações foi atingido às 10h03, e já são mais de 1.312 queixas simultâneas.



Em nota, o banco digital afirma que algumas funções do aplicativo ficaram instáveis nesta manhã, mas que a situação já foi normalizada para a maior parte dos clientes.

"Apenas o envio de Pix apresenta intermitências no momento e para pequena parcela dos usuários. As equipes do banco estão trabalhando para solucionar a instabilidade o mais rápido possível. Todos os demais produtos e serviços do app funcionam normalmente", afirma a nota oficial.