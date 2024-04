ProconRJ realiza, até sexta-feira, mutirão de renegociação de dívidas direcionado à servidores da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e Forças Armadas - Divulgação

Publicado 09/04/2024 15:46

O ProconRJ realiza, ao longo desta semana, o mutirão de renegociação de débitos que dá orientações aos servidores em situação de endividamento e superendividamento, para regularizarem a situação financeira. Nesta segunda-feira (8), primeiro dia do evento, foram realizados 180 atendimentos, dos quais 19 foram enviados para o setor de superendividamento.

Segundo a coordenadora de atendimento do ProconRJ, Soraia Panella, o maior acordo de endividamento foi feito com o Banco Itaú. "A partir de uma dívida de R$ 593.092,57, um servidor da Polícia Militar pagou R$ 622,35, uma redução impressionante de 99,9%!".

Além deste, outros atendimentos expressivos foram registrados: outro servidor da PM que possuía uma dívida com a Caixa Econômica de R$ 6.189,36, teve o débito reduzido para R$ 398, 21, 93.57% de desconto. E mais uma com o Banco Itaú, também de um PM, que foi de R$ 77.123,83, para 8.126,40 - 89.46% de desconto.

Por meio da renegociação de dívidas com bancos e instituições financeiras, o mutirão busca oferecer condições mais favoráveis para que esses servidores possam organizar suas finanças e reduzir ou até mesmo quitar o endividamento.

"O objetivo da autarquia é ajudar esses servidores a organizar suas finanças e retornar ao mercado de consumo de forma segura. Com isso, acreditamos que o trabalho para com a segurança da população será feito de forma mais tranquila", afirma Cássio Coelho, presidente do ProconRJ.

Entenda a diferença entre endividamento e superendividamento

O coordenador do Núcleo de Proteção do Consumidor Superendividado do ProconRJ, Henrique Neves, explica a diferença entre consumidores endividados e superendividados.

"Quando a gente faz um mutirão de renegociação de dívidas, o consumidor chega e o banco olha para o contrato e verifica qual é o melhor acordo que pode ser feito diante das possibilidades financeiras dele. Se esse consumidor consegue parcelar a dívida e pagar de forma a não comprometer sua renda para necessidades básicas, então pode ser negociado ali mesmo na hora.”.

Por outro lado, o consumidor superendividado é aquele que não consegue pagar essa dívida de forma plena. Por exemplo, para um consumidor que está com muitas opções de crédito comprometidas – cartão de crédito, cheque especial, consignado, etc. – a negociação tende a não suprir as suas necessidades, de forma que, provavelmente, ele voltaria a ficar endividado no mês seguinte.

Segundo o coordenador do núcleo da autarquia, em casos de superendividamento o tratamento é um pouco diferente. "Para casos de superendividamento a gente agenda uma entrevista com o consumidor para entendermos todos os aspectos financeiros do orçamento doméstico (gastos como água, luz, condomínio, etc) e trazemos orientações financeiras e até comportamentais de consumo para ele. A gente também notifica os fornecedores e solicita todos os contratos que esse consumidor tem ativos, e auxiliamos com um plano de pagamento e possíveis negociações”, explica Neves.

O mutirão acontece até a sexta-feira (12), na sede do ProconRJ, localizada na Avenida Rio Branco, 25, 5º andar, com distribuição de senhas das 10h às 14h. Os bancos participantes são: Banco BMG, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, C6 Bank, Banco Inter, Itaú, Mercado Pago e Santander.