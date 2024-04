Professores serão lotados em unidades escolares de diversos municípios - Divulgação

Publicado 09/04/2024 18:09

O governo do Estado autorizou a chamada de professores aprovados nos últimos concursos, realizados em 2013 e 2014. Uma nova lista de convocados foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 9. Ao todo, são 165 candidatos, que atuarão com carga horária de 18 e de 30 horas semanais. Eles passarão pelos processos previstos nos editais e vão reforçar as salas de aula em todo o estado.

Os convocados serão recebidos nas 14 Regionais Administrativas espalhadas por diferentes municípios no estado, conforme as unidades escolares nas quais irão trabalhar. Eles vão atender diversas disciplinas, como Artes, Biologia, Ciências, Disciplinas Pedagógicas, Educação Física, Ensino Religioso, Espanhol, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

Os candidatos deverão comparecer no local, dia e hora fixados no edital, com original e cópia de RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento – com as respectivas averbações, se for o caso –, PIS/Pasep, Título de Eleitor, CTPS, Certificado de Reservista, Diploma de Conclusão, Comprovante de Residência e credenciamento expedido pela Autoridade Religiosa, de acordo com o edital do concurso.

Após serem habilitados pela Coordenadoria de Inspeção Escolar da Regional, os candidatos serão encaminhados à Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SPMSO/SES), para perícia médica admissional. Lá deverão apresentar os exames listados na publicação. Para saber os detalhes da convocação, basta acessar: https://www.seeduc.rj.gov.br/concursos.