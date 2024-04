Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - Fernando Frazão/Agência Brasil

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 08/04/2024 18:54

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou que está prevista a divulgação do Edital de Seleção Pública no segundo semestre de 2024. A estimativa é de que serão oferecidas 150 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro de reserva. Os admitidos no novo concurso ingressarão no BNDES em um novo Plano de Cargos e Salários, no cargo de Analista, que exige formação em nível superior, com salário inicial de R$ 20.900,00.

O cargo está sendo estruturado nas seguintes áreas de conhecimento: Administração, Análise de Sistemas - Desenvolvimento, Análise de Sistemas - Suporte, Análise de Sistemas - Cibersegurança, Arquitetura-Urbanismo, Arquivologia Digital, Ciências Contábeis, Ciência de Dados, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia e Psicologia Organizacional. Neste edital, depois de 11 anos sem concurso, serão oferecidas vagas somente para nível superior.

Será a primeira seleção pública do BNDES a contemplar ênfases em Ciência de Dados e Cibersegurança. Na área de Ciência de Dados, candidatos com diploma de qualquer graduação poderão concorrer. "Por ser uma área de atuação nova e disputada por diversas organizações, com pessoas de múltiplas formações a ela se dedicando, a nova ênfase em Ciência de Dados terá requisito de acesso amplo, aberto a qualquer formação de nível universitário", ressalta a diretora de Pessoas, Tecnologia da Informação e Operações do BNDES, Helena Tenório.

O concurso irá reservar 30% das vagas para candidatos negros e negras e pelo menos 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCDs).

Em relação à banca organizadora, o BNDES está avaliando propostas de instituições com experiência em concurso público similar. As informações oficiais serão divulgadas nas próximas semanas no Diário Oficial da União, em jornais de grande circulação e no Portal do BNDES.