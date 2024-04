Curso busca preparar jovens para o primeiro emprego - Internet/Reprodução

Curso busca preparar jovens para o primeiro empregoInternet/Reprodução

Publicado 08/04/2024 12:41

Oferecendo formação profissionalizante para o mercado de trabalho, o Instituto Proa abre 35 mil vagas de seu curso on-line para jovens de 17 a 22 anos. As aulas começam em 27 de maio na Plataforma e os interessados devem se inscrever até domingo no site do instituto.

Além de habilidades interpessoais, o curso do PROA oferece complementação opcional sobre Administração, Excel e Power BI, Varejo, Logística, UX Design, Promoção de Marcas, Educação Financeira ou Atendimento a Clientes.

As vagas são exclusivas para estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas ou que estão concluindo esse ano.

O curso

Para participar do processo seletivo, os interessados devem fazer a inscrição no site do Proa, depois responder a um teste básico de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico e, se for aprovado, segue para a etapa de preenchimento dos dados pessoais para realizar a matrícula no curso.

O curso tem 100 horas e é dividido em quatro módulos, que preparam os alunos para o primeiro emprego. Os temas são: Autoconhecimento, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação. Uma vez por semana, os jovens participam de encontros remotos ao vivo mediados por tutores.

Os jovens podem optar por cursar um 5º módulo com uma trilha técnica específica. São oito carreiras à escolha, patrocinadas por grandes empresas, com 50 horas de preparação para cada: Administração (P&G), Logística (P&G), Excel e Power BI (Microsoft), Varejo (Fundação Casas Bahia), UX Design (Accenture), Promoção de Marcas (BRF), Educação Financeira (Bloomberg + Dahlia Capital) e Atendimento a Clientes (IMFG + Grupo Bmg).

Ao fim do curso, os participantes recebem certificado de conclusão e acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego.