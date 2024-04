Curso ensinará como o MEI deve fazer a declaração anual - Rovena Rosa/Agência Brasil

Curso ensinará como o MEI deve fazer a declaração anualRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 05/04/2024 17:54

Quem é microempreendedor precisa, todos os anos, fazer a declaração de seus rendimentos como MEI (Microempreendedor Individual). Essa etapa é obrigatória para todas as pessoas que possuem cadastro ativo de MEI junto ao Ministério da Fazenda. Com o intuito de auxiliar esse segmento, o Instituto Assaí, em parceria com o Sebrae, realizará na terça-feira, 9, o curso on-line e gratuito “Como fazer sua declaração anual de MEI”.

A aula trará as principais informações a serem apresentadas na Declaração do MEI segundo os diferentes tipos de atividades, como comércio, indústria e prestação de serviços. Além disso, os interessados irão acompanhar um passo a passo de como realizar a declaração. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até segunda-feira, 8.

A Declaração é uma obrigação que deve ser cumprida por todos os MEI’s. Todos os anos, o(a) profissional deverá informar a sua receita bruta referente ao ano anterior e se possuía ou não funcionários(as). A documentação deve ser enviada até o dia 31 de maio.

Serviço

Curso: Como fazer sua declaração anual de MEI

Data: 9 de abril de 2024

Horário: das 18h às 20h

Plataforma: Youtube