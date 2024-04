Decolar abre mais de 190 vagas na área de Vendas - Divulgação

Publicado 03/04/2024 18:08

A Decolar abriu mais de 190 vagas para a área de Vendas, que auxilia os clientes na compra de produtos e serviços da companhia. As oportunidades são para Consultor de Vendas, com atuação em São Paulo e regiões Nordeste, Sul e Central.Entre os benefícios oferecidos estão: descontos nos produtos Decolar; Vale Refeição flexível; Gympass/TotalPass; Assistência médica e odontológica; Seguro de vida, Day Off no aniversário; Auxílio creche (conforme política da companhia); Comissão. Os interessados encontram todos os requisitos da posição nos links: São Paulo