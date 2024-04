As inscrições nos cursos das Naves do Conhecimento podem ser feitas pela internet - Karine Santos/SMCT

As inscrições nos cursos das Naves do Conhecimento podem ser feitas pela internetKarine Santos/SMCT

Publicado 03/04/2024 11:21 | Atualizado 03/04/2024 11:22

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT) está com inscrições abertas para mais de 3.600 vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas das Naves do Conhecimento nas áreas de tecnologia e empreendedorismo para o mês de abril. As atividades serão realizadas no formato presencial e visam a preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho em um setor que cresce dia a dia. Workshops e palestras também fazem parte das atividades programadas para este mês.

Entre os temas oferecidos pelas Naves estão: Edição de Vídeos, Operador de Computador, Excel para processos seletivos, Digitação em prática, Informática Básica com Inteligência Artificial, Informática Kids, Automação com Arduíno, Inteligência Artificial como Ferramenta Criativa, dentre outros.