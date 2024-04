As inscrições para o programa de estágio da White Martins podem ser feitas pela internet - Divulgação

Publicado 02/04/2024 12:31

A White Martins está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Novos Ares voltado para estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Engenharias com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e julho de 2026. O período de inscrições vai até 26 de abril

É a chance para universitários do país de todas as idades ingressarem na empresa. As oportunidades são para estudantes com disponibilidade para estagiar 30 horas por semana. Além disso, é desejável que tenham conhecimentos de inglês e do pacote Office.