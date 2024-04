Vagas são para diversos estados brasileiros - Divulgação

Vagas são para diversos estados brasileirosDivulgação

Publicado 03/04/2024 11:18 | Atualizado 03/04/2024 12:05

Estão abertas as inscrições para um novo ciclo do Programa de Estágio da multinacional Bayer, com mais de 100 vagas em suas três áreas de negócio (agrícola, farmacêutica e bens de consumo), além de funções corporativas. As oportunidades são distribuídas em vários estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Bahia. A bolsa-auxílio será de R$ 1.200,00 para "estágio técnico" (30h/semana); R$ 2.100,00 para "estágio superior" (30h/semana) e R$ 2.800,00 para "superior do agro" (40h/semana).



Estudantes de todas as áreas de atuação podem se inscrever até 24 de abril pelo site. Como pré-requisitos, no caso do Estágio Técnico é necessário ter vínculo com colégio técnico e possibilidade para assinatura de estágio por até dois anos. Para as vagas de Estágio Superior, é preciso ter pelo menos um ano disponível para o estágio e estar cursando a partir do 2º ano da graduação ou 1º ano do curso tecnólogo. Para as vagas de Superior Agro, os estudantes devem cursar o último ano da graduação e possuir de cinco meses a um ano para estágio.



O programa tem foco no desenvolvimento dos talentos selecionados, que contam com acompanhamento próximo, encontros temáticos mensais e mentoria. Além disso, a nova turma terá acesso a uma trilha de aprendizagem em temas como Visão de Projetos, Inteligência Emocional, Carreira, Performance, Transformação Digital e Inovação.



"O estágio é uma porta de entrada importante para a experiência profissional, onde os novos talentos têm a oportunidade não apenas de aprender, mas também de trocar conhecimentos com muitas pessoas e se desenvolver para o futuro que deseja seguir", explica Renata Prestes, recrutadora na área de Aquisição de Talentos da Bayer Brasil.



Benefícios



Os benefícios do programa de estágio da Bayer apoiam-se em três pilares: saúde, equilíbrio e segurança financeira. Por isso, a multinacional também oferece auxílio médico (com extensão para dependentes legais), auxílio odontológico, Conte Comigo (assistência psicológica, financeira e jurídica, coaching de saúde e bem-estar), GymPass, subsídio para medicamentos, seguro de vida, Short Friday*, Vale Transporte* ou ônibus fretado e refeições* (refeitório no local ou Vale Refeição, a depender da localidade), além de curso de idiomas e programa global de mentoria.

*Estes benefícios dependem das vagas e localidades de atuação.



Diversidade, Equidade e Inclusão



A Bayer é reconhecida por ser uma empresa que fortalece valores de diversidade, equidade e inclusão. No último ciclo do programa, dos 114 estagiários selecionados, 44% declararam-se como pretos e pardos, 73% eram mulheres, 20% identificaram-se como LGBTQIAP+, 3% eram pessoas com deficiência e 2% tinham mais de 40 anos.



"Estamos comprometidos em promover diversidade, equidade e inclusão, criando um ambiente de trabalho onde todos se sintam acolhidos e seguros para expressar suas ideais, sugerir ações, desenvolver-se e nos ajudar em nossa missão ‘saúde para todos, fome para ninguém’. Acreditamos que, quanto mais diverso for nosso time, maior será a nossa contribuição para criar soluções inovadoras em saúde e agricultura", completa Renata Prestes.