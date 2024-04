Formação é voltada para jovens de 18 a 29 anos de todo o Brasil - Divulgação

Rio - A Instituição Sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas, até a próxima quarta-feira, 10, para os cursos gratuitos e on-line de Design Gráfico Para Inovação Social, Influência e Redes Sociais e Edição de Vídeos Mobile. A formação é voltada para jovens de 18 a 29 anos de todo o Brasil. Os interessados podem se candidatar pela internet

Os cursos fazem parte do Projeto LAB CN, que pretende capacitar e conectar jovens comunicadores populares em ferramentas relacionadas à comunicação e cultura digital, com o intuito de formar multiplicadores em suas áreas de atuação.

Este ano, as formações terão como tema "Ideias para um Mundo Melhor: Como a tecnologia pode ajudar na conquista da paz e na resolução de conflitos", inspirado no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU — ODS 16, sobre Paz, Justiça e Instituições Eficazes.

Os conteúdos dos cursos se baseiam em um aprendizado de laboratório voltado para teoria e prática da comunicação e cultura digital, além da construção de um projeto de vida focado em carreira e tutoriais de educação financeira.



A iniciativa é apresentada pelo Ministério da Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura e Governo Federal; Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura e Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro; e conta com o patrocínio de TechnipFMC, Banco BV, White Martins e Modalmais.



Sobre os cursos

Design Gráfico para Inovação Social - Formação dos participantes para utilizarem ferramentas de design gráfico a fim de criarem soluções inovadoras, impactantes e humanizadas para promoverem inclusão, diversidade e justiça social de forma responsável nos meios de comunicação.



Influência e Redes Sociais - Orientação dos participantes para compreenderem e utilizarem estrategicamente as redes sociais com o objetivo de influenciarem positivamente a opinião pública, promoverem a interação e engajamento com comunidades on-line e construírem uma presença significativa nas redes sociais, entendendo a responsabilidade de um influenciador digital sobre disseminação de informações e opiniões na internet.



Edição de Vídeos Mobile - Capacitação dos participantes para dominarem as técnicas de edição de vídeos utilizando dispositivos móveis, podendo criar conteúdo de qualidade profissional de forma acessível e conveniente, observando qualidade, responsabilidade e veracidade dos conteúdos em vídeos que viralizam e hoje são fontes de conhecimento primário para milhões de pessoas.