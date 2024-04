Professores serão lotados em unidades escolares de diversos municípios - Divulgação

Publicado 05/04/2024 12:01

Mais 139 professores, aprovados nos concursos de 2013 e 2014, foram nomeados pelo governador Cláudio Castro nesta sexta-feira, 5. A medida foi publicada no Diário Oficial. Os docentes — que trabalharão de 18 e 30 horas semanais — vão reforçar as salas de aula de todo o Estado do Rio de Janeiro. Apenas esta semana, foram nomeados 214 profissionais.

Os novos educadores passaram por todos os processos previstos nos editais, e atenderão disciplinas como Biologia, Português, Ciências, Artes, História, Educação Física, Disciplinas Pedagógicas e Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol).

Os nomeados serão encaminhados para as Regionais Administrativas de diversos municípios: Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Queimados, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo, Niterói, São Gonçalo, Bom Jardim, Barra do Piraí, Mendes, Paracambi, Magé, Cantagalo, Resende, Paraíso, Pinheiral, Quatis, Mangaratiba, Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Itaocara, São Fidélis, Engenheiro Paulo de Frontin, Vassouras, Porciúncula, Cambuci, Campos dos Goytacazes, São João da Barra, Rio das Ostras, São Francisco do Itabapoana, Guapimirim, Petrópolis, Carmo, Cantagalo, Nova Friburgo, Trajano de Moraes, Angra dos Reis, Volta Redonda, Barra Mansa e Paraty.