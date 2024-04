Arteris é uma das maiores gestoras de rodovias do país - Divulgação

Arteris é uma das maiores gestoras de rodovias do paísDivulgação

Publicado 07/04/2024 07:57 | Atualizado 07/04/2024 07:58

Rio - A Arteris, uma das maiores gestoras de rodovias do país, está em busca de profissionais que desejam atuar no atendimento e desenvolvimento do setor de infraestrutura na rodoviária em Niterói, Região Metropolitana do Rio. As vagas são para Analista de Mobilidade, Aprendiz Administrativo (a) e estágio.

Os interessados devem acessar o site oficial da Arteris , clicar na aba superior "Trabalhe Conosco" e, em seguida, "Confira nossas vagas".

Entre os benefícios estão plano médico e odontológico, vale-transporte, auxílio-alimentação, seguro de vida, auxílio-academia, participação nos lucros e plano de carreira.