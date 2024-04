O CRJ Manguinhos.dispõe de instalações para cursos na área de informática - Rafael Campos/Divulgação

Publicado 05/04/2024 18:27

O governo do Estado reinaugurou nesta quinta-feira, 4, o Centro de Referência da Juventude (CRJ) de Manguinhos, na Zona Norte. O equipamento vai disponibilizar mais de 22 mil vagas em cursos para a juventude do estado ao longo do ano. Além de Manguinhos, serão ofertadas oportunidades nos CRJs do Jacarezinho, na Zona Norte, de Vila Paciência, na Zona Oeste, e do Pavão-Pavãozinho-Cantagalo, na Zona Sul.O CRJ de Manguinhos passou por melhorias para adequação aos cursos de qualificação profissional e atividades que serão oferecidos. Para a unidade, o Estado investiu cerca de R$ 1 milhão. Neste primeiro momento serão disponibilizadas 2 mil vagas no local em cursos como maquiagem, oficina de DJ, operador de áudio, informática, mídias sociais, edição de vídeo, drone, ballet, jiu-jitsu, entre outros, que vão começar gradativamente.-Estamos entregando para a comunidade um CRJ que conta com o melhor, desde a cadeira até o equipamento de podcast, o drone, a maquiagem. Essa é uma casa de oportunidades intergeracional. Muitas pessoas vão passar por aqui e terão as suas vidas transformadas – ressalta o secretário de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Isquierdo, anunciou.Para conhecer os cursos de todos os CRJs e se inscrever, os interessados devem acessar o site inscricao.crjrj.com.br