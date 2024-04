Oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 08/04/2024 17:31

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 4.950 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio e serviços gerais. Do total das vagas oferecidas, 2.692 são de estágio e Jovem Aprendiz.

Setrab

A Secretaria de Trabalho e Renda está divulgando 1.049 vagas de emprego com carteira assinada por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Na Região Metropolitana, há 887 chances, entre as quais 131 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para auxiliar administrativo, atendente de lanchonete, inspetor de alunos e maqueiro hospitalar entre outras, com salários que variam de um a três mínimos (R$ 1.412 a R$ 4.236). Na mesma região existem, ainda, boas opções para ampla concorrência, tais como 44 vagas para cozinheiro geral, 55 para motorista de ônibus, 10 para ferreiro, entre outras oportunidades. Existem também quatro vagas para coordenador de contabilidade, com exigência do Ensino Médio completo, mas sem necessidade de experiência, cujo salário chega a R$ 7.000.

Para quem busca emprego na Região Serrana, há 118 posições com salário médio de R$ 1.412 e exigência do Ensino Médio completo. No entanto, existem vagas que não requerem experiência e nem escolaridade, tais como ajudante de motorista, auxiliar de linha de produção e carregador de caminhão. Para quem não tem escolaridade, nem experiência, jardineiro, embalador, auxiliar mecânico e carregador de caminhão. Nessa região, 78% das vagas oferecidas nessa semana não exigem experiência. Todas as oportunidades da região Serrana são para a cidade de Teresópolis.



Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 44 oportunidades, entre ajudante de obras, carpinteiro, estoquista, pedreiro e pintor. A remuneração média é de R$ 1.412, com necessidade de experiência anterior.

Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site trabalho.rj.gov.br

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) oferece 1.209 novas vagas de emprego para trabalhadores, com e sem deficiência.

São 835 vagas para trabalhadores em geral e 374 vagas são destinadas a pessoas com deficiência. E dentre as vagas para PCDs, 128 são para posições em lojas, como cargos para operadores de vendas em lojas do Rio e do Grande Rio, com exigência do ensino médio completo, mas sem necessidade de experiência prévia.

Os demais postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, em diversas atividades. Há vagas para oficial de manutenção, mecânico de refrigeração, instalador fotovoltaico, barman, supervisor de marketing (para profissionais com nível superior), copeiro, auxiliar de limpeza (essas duas últimas, para PCDs), entre muitas outras oportunidades profissionais.

Os candidatos podem se inscrever pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE . Não é mais necessário o uso de código para o preenchimento do formulário.

Isbet



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) oferta 320 vagas. São 205 vagas para Jovem Aprendiz e 115 para Estágio - Ensino Médio e Superior. Oportunidades estão disponíveis em uma variedade de áreas, incluindo: Administração, Varejo, Produção, Construção Civil, Logística, Copa e Cozinha, Atendimento, Transporte, Auxiliar Bancário, Informática, entre outras.

Para mais informações sobre as vagas e como se candidatar, entre no portal isbet.org.br

Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 1.016 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil.





Para se candidatar, basta acessar o site: As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (83), ciências contábeis (39) e comunicação social (14). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais.Para se candidatar, basta acessar o site: mudes.org.br

CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1356 oportunidades de estágio, sendo que 813 para Ensino Superior e 543 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz.

Em Barra Mansa, são 44 vagas divididas entre as áreas Administrativa (25), Contabilidade (1), Educação (2), Engenharia de Produção (4), Informática (5), Jurídica (1), Produção Mecânica (2) e Saúde (4).



Em Campos, são 48 oportunidades nas áreas de Administração (10), Contabilidade (2), Design (1), Educação (15), Farmácia (2), Jurídica (4), Licenciatura (7), Nutrição (1), Psicologia (2), Saúde (3) e Serviço Social (1). Já em Duque de Caxias, há 8 vagas para Administração (4), Informática (1), Jurídica (2) e Marketing (1).



Em Macaé, há 34 vagas nas áreas Administrativa (9), Arquitetura e Urbanismo (3), Contabilidade (2), Educação (1), Engenharia de Produção (1), Esportes (4), Jurídica (2), Letras (1), Marketing (5), Saúde (2), Transportes (1), Turismo/Lazer (3).



Em Niterói, são 39 oportunidades nos setores de Administração (20), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Contabilidade (4), Educação (9), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (1), Jurídica (1) e Nutrição (1). Já em Nova Friburgo, são 10 vagas nas áreas de Administração (3), Contabilidade (3), Educação (2), Jurídica (1) e Marketing (1).



Em Nova Iguaçu, há 14 vagas distribuídas nas áreas de Administração (7), Arquitetura e Urbanismo (1), Comunicação (1), Contabilidade (1), Educação (1), Informática (1) e Jurídica (2).



Em Petrópolis, são 15 oportunidades em Administração (7), Contabilidade (1), Educação (3), Engenharia de Produção (1), Jurídica (2) e Marketing (1). Já em Resende, são apenas três vagas distribuídas nas áreas de Administração (1), Comunicação (1) e Produção Mecânica (1). Em Três Rios, há uma vaga em Educação.

No Rio de Janeiro, são 597 vagas nos setores de Administração (200), Alimentos (2), Arquitetura e Urbanismo (3), Arquivologia (11), Artes (5), Biblioteca (3), Comunicação (21), Construção Civil (98), Contabilidade (25), Design (6), Economia (18), Educação (44), Elétrica-Eletrônica (8), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (6), Esportes (3), Informática (21), Jurídica (60), Letras (2), Marketing (12), Meio Ambiente (7), Museologia (2), Nutrição (3), Produção Mecânica (1), Psicologia (15), Saúde (15), Secretariado (1), Social (1), Telecomunicações (2) e Turismo/Lazer (1).



Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 551 vagas.

Em Barra Mansa, são 12 oportunidades para Aprendiz, 15 para Ensino Médio, 4 para Técnico em Mecânica, 2 para Técnico em Administração e 1 para Técnico em Saúde. Já em Campos, são duas oportunidades para Aprendiz, duas para Ensino Médio e uma para Técnico em Design.

Em Duque de Caxias, há 11 vagas para Aprendiz, três para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, cinco para Técnico em Administração e uma para Técnico em Indústria. Em Macaé, são 57 vagas para Aprendiz e nove para Ensino Médio.

Em Niterói, são 30 vagas para Aprendiz, 20 para Ensino Médio, uma para Técnico em Mecânica, três para Técnico para Elétrica-Eletrônica, uma para Técnico em Indústria e três para Técnico em Saúde.

Em Nova Friburgo, há apenas uma vaga para Aprendiz, uma para Ensino Médio e uma para Técnico em Educação. Já em Nova Iguaçu, são dez vagas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, e duas para Técnico em Saúde.

Em Petrópolis, são 7 oportunidades para Ensino Médio, uma para Técnico em Elétrica-Eletrônica e uma para Técnico em Administração. Em Resende, há 11 vagas para Aprendiz.

Em Teresópolis, são duas vagas para Aprendiz. Já em Três Rios, há 3 oportunidades para Aprendiz e uma para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 185 vagas para Aprendiz, 99 para Ensino Médio, duas para Técnico em Mecânica, uma para Técnico em Segurança, quatro para Técnico em Construção Civil, oito para Técnico em Elétrica-Eletrônica, quatro para Técnico em Administração, duas para Técnico em Química e seis para Técnico em Saúde.