Evento será realizado on-lineReprodução: redes sociais

Publicado 09/04/2024 10:47

Rio - Uma feira de empregabilidade que conecta jovens ao mercado de tecnologia e traz debates sobre a revolução digital vai oferecer mais de 500 vagas de estágio, trainee e emprego. O evento será realizado on-line na próxima terça-feira, 16, com atividades gratuitas.

O "Emprega Tecnologia: Transformação Digital e o Profissional do Futuro" é aberto ao público, especialmente a universitários e profissionais interessados na área de tecnologia. Para participar, basta fazer inscrição no Emprega, através do link

Jovens interessados em oportunidades nas áreas de arquitetura de redes, ciência de dados, computação, desenvolvimento mobile, engenharia de software, gestão de tecnologia da informação, jogos digitais, programador web, entre outras, podem cadastrar seus currículos atualizados para aplicação em vagas e também para visualização de recrutadores das empresas presentes.



Entre as empresas que já confirmaram participação estão: CIEE Rio, Global Hitss, Granado|Phebo, Grupo Capacitare, Huawei, Multivision, Mutant, Smarthis Tecnologia da Informação, Vero Solutions e Visagio.

Entre as principais atrações do evento está a palestra "Tecnologias disruptivas na revolução digital: Explorando as Oportunidades de Carreira em Tecnologias Disruptivas", com a empreendedora e apaixonada por tecnologia, inovação e desenvolvimento de carreira, Yeda Brandi.

Em sua apresentação, a palestrante, que tem passagens pela Shell, Coca Cola, Embratel, Claro e atualmente está na Martech Co., irá explicar as tecnologias disruptivas que estão moldando o cenário atual e futuro, e como elas estão criando novas oportunidades de carreira para recém-formados.

Além disso, ela contará como essas tecnologias estão transformando indústrias tradicionais e criando novas áreas de atuação.



Com mais de 30 anos de experiência profissional como executivo em grandes empresas como Embratel, BrasilCenter Comunicações e Claro Brasil, liderando grandes projetos de transformação digital, Luciano Carino fará a palestra "Transformação Digital: o impacto da Inteligência Artificial na empregabilidade do profissional de tecnologia".

No evento, também estão previstas interações em tempo real com profissionais de RH; networking com recrutadores nos chats, fóruns e workshops; conteúdos, oficinas e mentorias para preparação para processos seletivos e desenvolvimento de soft skills, incluindo um game exclusivo e inovador de mapeamento de competências – Soft Skills Game – baseado na metodologia Situational Judgment Test (SJT), além de premiações.