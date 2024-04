As inscrições para o processo seletivo da Escola de Diretores vão até o dia 19 - Divulgação

As inscrições para o processo seletivo da Escola de Diretores vão até o dia 19Divulgação

Publicado 09/04/2024 15:41

O Grupo Salta Educação está abrindo as inscrições para a edição 2024 da Escola de Diretores, programa de recrutamento pioneiro no país que combina capacitação e prática. Por meio de um processo robusto de imersão, mentoria e treinamento intensivo, os candidatos assumem uma posição de direção em uma das escolas do Grupo Salta logo após a aprovação. Podendo aplicar em situações reais do dia a dia os conhecimentos pedagógicos e administrativos aprendidos nas aulas. Nas últimas três edições foram mais de oito mil inscritos.

O envio de currículos, até o dia 19, está aberto para profissionais do setor, como coordenadores pedagógicos, diretores de escola e professores, por exemplo. Serão elegíveis inscritos de todo o Brasil, desde que tenham disponibilidade para atuar nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Amazonas.

O Grupo busca candidatos com Ensino Superior completo, que tenham paixão pela missão de transformar vidas por meio da educação, vontade de aprender e ensinar, além de potencial para liderar pessoas. No processo de seleção, serão considerados diferenciais os perfis que estiverem em curso ou tenham cursado pós-graduação em Gestão Escolar, disponibilidade para morar em diferentes cidades e estados do Brasil e, também, experiência prévia como coordenador pedagógico ou diretor de escola. Os candidatos que se inscreverem no programa passarão por processo de análise curricular e entrevistas coletivas e individuais, que acontecerão ainda no primeiro semestre.

Enquanto dão os primeiros passos na direção de uma das unidades do Grupo Salta, sob a supervisão de um diretor mais experiente, os aprovados participarão de 16 encontros de formação com pessoas que são referência no grupo nos temas de liderança e cultura, em tomada de decisão e em conhecimentos pedagógicos, administrativos e comerciais. Para concluir a formação, os participantes devem obter desempenho de pelo menos 70% nas atividades do curso.

“O diretor de unidade do Grupo Salta é uma figura central dentro da escola. É alguém que está todos os dias em contato com os responsáveis e alunos, sendo o guardião dos nossos valores na rotina das escolas. Além de uma referência para todos os colaboradores da unidade. Por isso, é tão importante capacitá-los e treiná-los, para que atinjam o nível de excelência exigido em todas as nossas redes de escolas”, comenta a vice-presidente de Gente e Gestão e Responsabilidade Social do Grupo Salta Educação, Jessica Cuptchik.