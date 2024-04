Resultado da indústria fluminense puxou os indicadores nacionais do setor - Instituto Aço Brasil/Divulgação

Publicado 10/04/2024 15:17 | Atualizado 10/04/2024 17:24

A produção industrial do Estado do Rio cresceu 10,2% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, exercendo uma das principais influências positivas no resultado nacional, que foi de 5% na comparação com fevereiro de 2023. O dado foi divulgado nesta terça-feira (9/4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o IBGE, na passagem do mês de janeiro para fevereiro, o crescimento da produção industrial fluminense foi de 2%. Nos dois primeiros meses do ano, a indústria do Rio de Janeiro acumula crescimento de 8,7% e, nos últimos 12 meses, de 5,3%.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, observa que o Estado do Rio iniciou o ano com indicadores positivos e acima da média nacional.

"Este é o segundo resultado positivo no ano. Em janeiro, a produção industrial fluminense cresceu 7,1%. Esse cenário positivo deve melhorar consideravelmente neste ano, quando serão investidos R$ 400 milhões pelo Governo do Estado para a criação de 24 novos distritos industriais em território fluminense, e revitalização de 10 unidades já existentes. A iniciativa faz parte da estratégia de reindustrialização do Rio de Janeiro", disse o secretário.