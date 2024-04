Banco Mundial (BM) - AFP

Banco Mundial (BM)AFP

Publicado 10/04/2024 21:51

O Banco Mundial melhorou novamente sua projeção para a economia brasileira neste ano. O organismo espera que o Produto Interno Bruto (PIB) do País cresça 1,7% em 2024, acima da sua última projeção, que apontava alta de 1,5%. No ano passado, a economia brasileira avançou 2,9%.

O resultado, porém, põe o Brasil na lista dos países com as menores taxas de expansão da América Latina e Caribe neste ano. Ficará à frente de Colômbia e Bolívia, além de Argentina e Haiti, que devem ter recessão.

"Vemos crescimento de 1,7% neste ano, 2,2% no próximo e 2% no ano seguinte", disse o economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, William Maloney, ao comentar as novas projeções ontem.