A falha no fornecimento de energia elétrica aconteceu entre 12 de janeiro e 29 de fevereiroDivulgação

Publicado 12/04/2024 12:21

O Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, da Secretaria Municipal de Cidadania, vai receber R$ 100 mil da Light como forma de compensação coletiva pelas falhas na prestação de serviços na Ilha do Governador, na Zona Norte, e na Ilha de Paquetá. A compensação foi parte do compromisso firmado entre a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e a Light, e a concessionária se compromete a ressarcir também os usuários afetados. O fundo é administrado pelo Procon Carioca.

A falha no fornecimento de energia elétrica aconteceu entre os dias 12 de janeiro e 29 de fevereiro, segundo a Light, por conta de intervenções feitas na região para efetuar melhorias no serviço oferecido aos moradores.

De acordo com o termo de compromisso, usuários regulares, ativos e adimplentes afetados pela falta de luz por mais de quatro horas no citado período, na Ilha do Governador e em Paquetá, terão desconto único de 15% sobre o valor total do consumo creditado na fatura ou leitura do mês imediatamente seguinte à homologação do termo na Justiça.

Até o 30, a empresa também vai disponibilizar uma agência móvel, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h, na Ilha do Governador, para agilizar as demandas da população afetada, inclusive pedidos de ressarcimentos por danos elétricos.