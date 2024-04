Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Presidente do Banco Central, Roberto Campos NetoFabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 17/04/2024 13:56

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alertou nesta quarta-feira, 17, sobre os riscos para a política monetária vindos de uma possível desancoragem da âncora fiscal, uma vez que estão relacionadas. "Se você perde credibilidade na âncora fiscal, fica mais caro para âncora monetária", afirmou, durante em evento da XP Investimentos, em Washington.

Ele mencionou a revisão fiscal promovida pelo governo nesta semana, lembrando que normalmente nesses casos os prêmios de riscos dos ativos costumam aumentar. "Espero que não seja caso", disse, acrescentando que a revisão foi na direção do que o mercado esperava.

Na avaliação dele, as questões globais têm tido mais impacto nos ativos locais do que risco doméstico relacionado à questão fiscal. "Recentemente, as incertezas têm a ver com reprecificação de questões globais", afirmou.

Campos Neto destacou ainda que o que importa para o BC não é o juro real, que está bastante elevado, "mas a diferença entre o real e o neutro".