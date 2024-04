Décio Lima destacou a ampliação dos recursos disponibilizados aos pequenos empreendedores - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 24/04/2024 11:38

Já está disponível por meio do Fundo de Aval para a Micro e Pequena Empresa (Fampe) do Sebrae o aporte de R$ 2 bilhões para atender imediatamente pelo menos 1 milhão de empreendedores que precisa de crédito assistido. Trata-se de fato inédito no órgão, que terá a maior carteira de créditos garantidos e assistidos de sua história. Um trabalho que conta com o esforço de todo o Sistema Sebrae, incluindo os 26 estados e o Distrito Federal.

O empreendedor terá toda a assistência para que possa viabilizar o acesso a crédito de forma segura. Além de avalizar as operações de crédito junto às instituições financeiras, o Sebrae oferecerá orientações para que o proprietário de um pequeno negócio inicie a sua jornada ampliando sua consciência e segurança na obtenção de um empréstimo. Isto se dará por meio do Portal Crédito Consciente.

“Com o patrimônio de R$ 2 bilhões, o Sebrae vai garantir R$ 30 bilhões de crédito por meio das instituições financeiras para os pequenos negócios em todo o país. Esse valor representa tudo aquilo que alcançamos em 28 anos, para que possamos impulsionar o crédito para o empreendedorismo. Com a medida, estamos abrindo as portas das instituições financeiras para o público nesta sinergia”, acrescentou o presidente do Sebrae, Décio Lima.