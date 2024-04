Previsão para 2024 é de 14 milhões de passageiros, número 77% superior ao ano passado - Fernando Frazão/Agência Brasil

Previsão para 2024 é de 14 milhões de passageiros, número 77% superior ao ano passadoFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 29/04/2024 05:00

Rio - O número de passageiros do Aeroporto Internacional Tom Jobim, antigo Galeão (GIG), aumentou 86% em comparação com o mesmo período do ano passado, de janeiro a março. Parte desse crescimento é atribuída à medida regulatória implementada pelo Ministério de Portos e Aeroportos para limitar o número de passageiros em 6,5 milhões passageiros/ano no Aeroporto Santos Dumont (SDU).

O Ministério de Portos e Aeroportos informou ao O DIA que, apesar de não ter sido o objetivo, a medida regulatória aumentou o fluxo de passageiros no Aeroporto Tom Jobim.

“O governo federal tem recebido reclamações de lideranças políticas e empresariais do Rio de Janeiro sobre problemas de nível de serviço em SDU. Em função disso, foi instituída medida regulatória limitando a movimentação anual de SDU em 6,5 milhões pax/ano a partir de janeiro de 2024. Embora a restrição não tenha sido instituída com o objetivo de estimular o tráfego no Galeão, acredita-se que ela terá esse efeito indireto, dado que uma parte da demanda do Rio de Janeiro, que originalmente era atendida pelo SDU [Santos Dumont], passará a ser atendida por GIG”, afirmou em nota.

No comparativo com o mesmo período de 2023, o Galeão teve aumento de 88% em janeiro, passando de 717.105 passageiros em 2023 para 1.355.423 em 2024. Em fevereiro, o aeroporto registrou alta de 83%, com o número de viajantes, passando de 611.459 para 1.119.340. O número de passageiros em março cresceu 85%, saltando de 593.408 passageiros para 1.103.521. Considerando o período de três meses, o terminal registrou um crescimento de 86% no número de passageiros, totalizando 1.921.972 em 2023 e 3.578.284 em 2024.

Após a diminuição gradual do número de passageiros no Aeroporto Santos Dumont a partir de 1º de outubro, provocada pela implementação da medida regulatória, o número de viajantes do Tom Jobim cresceu. Em setembro, antes da medida, eram 595.671 passageiros. Já em outubro, foram 765.237; em novembro, 845.030, e em dezembro, 1.054.393 viajantes no mês.

Em nota enviada a O DIA, a concessionária Riogaleão informou que a previsão para este ano é de 14 milhões de passageiros, número 77% superior ao ano passado. Em fevereiro de 2022, com a queda no número de voos, a RIOgaleão, controlada pelo Grupo Changi, de Cingapura, manifestou a intenção de devolver a administração do terminal ao governo federal.

Em outubro de 2023, após implementação da medida regulatória para limitar o número de passageiros do Aeroporto Santos Dumont, a concessionária voltou atrás e encaminhou um ofício à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), à Coordenação da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos e ao Ministério dos Portos e Aeroportos, expressando o interesse em continuar na operação. Ao ser procurada para comentar o assunto, a concessionária respondeu que “seguem as conversas com o governo federal para buscar uma solução conjunta para o reequilíbrio de longo prazo do contrato do Aeroporto Internacional Tom Jobim”.

Para atender ao novo fluxo de viagens, o RIOgaleão prevê investir R$ 110 milhões no aeroporto em 2024.

Companhias aéreas

Por conta da limitação de passageiros do Santos Dumont, as companhias aéreas tiveram que fazer alterações em seus voos.

A Latam informou à reportagem que as mudanças vêm sendo feitas desde outubro de 2023 para atender às restrições operacionais. As rotas dos aeroportos de Belo Horizonte/Confins; Porto Alegre, Salvador e Vitória foram transferidas do Aeroporto Santos Dumont para o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). A companhia também inaugurou as ligações Rio de Janeiro/Galeão-Manaus, Rio de Janeiro/Galeão-Recife e Rio de Janeiro/Galeão-Natal no primeiro trimestre de 2024. Uma outra novidade é que a empresa planeja iniciar a operação da rota Rio de Janeiro/Galeão-São Luís a partir de maio.

A Gol anuncia que as cidades brasileiras que serão conectadas pela empresa aérea com o Rio de Janeiro, exclusivamente por meio do RIOgaleão, são: Aracaju (AJU), Belém (BEL), Belo Horizonte/Confins (CNF), Campinas (VCP), Caxias do Sul (CXJ), Curitiba (CWB), Florianópolis (FLN), Fortaleza (FOR), Foz do Iguaçu (IGU), Guarulhos (GRU), João Pessoa (JPA), Maceió (MCZ), Manaus (MAO), Natal (NAT), Navegantes (NVT), Porto Alegre (POA), Porto Seguro (BPS), Recife (REC), Salvador (SSA) e Vitória (VIX).

A Azul informa que, atualmente, realiza, em média, 260 voos semanais no aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, se conectando como sete destinos: Belo Horizonte (MG), Campina Grande (PB), Curitiba (PR), Maceió (AL), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Campinas (SP).

* Matéria da estagiária Alexia Gomes, sob a supervisão de Marlucio Luna