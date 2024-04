De acordo com o Comitê de Pessoas (Cope) da estatal, eleitos terão de se abster em casos com conflitos de interesse - Fernando Frazão/Agência Brasil

De acordo com o Comitê de Pessoas (Cope) da estatal, eleitos terão de se abster em casos com conflitos de interesseFernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 25/04/2024 17:10

Os acionistas da Petrobras elegeram o advogado Marcelo Gasparino e o empresário José João Abdalla como membros do Conselho de Administração da estatal na eleição por voto múltiplo. O resultado garantiu quatro vagas aos minoritários entre as onze do colegiado.

Gasparino obteve 7,14 bilhões de votos, sendo o mais votado do pleito. Já Abdalla obteve 7,1 bilhões de votos. Na eleição por voto múltiplo, o número de votos é multiplicado pelo número de vagas disponíveis e há livre alocação nos candidatos para essa disputa, com os nomes enviados pelo mercado disputando com aqueles indicados pela União.

Matematicamente, para se eleger conselheiro por voto múltiplo, é necessário obter 5,16 bilhões de votos, segundo a mesa diretora da AGO.

Com isso, os minoritários garantiram quatro vagas entre as 11 do colegiado. Uma quinta cadeira é da representante dos funcionários, Rosângela Buzzanelli, e as outras seis vagas deverão se preenchidas por indicados da União nos próximos instantes.

Restrições

De acordo com o Comitê de Pessoas (Cope) da estatal, tanto Gasparino como Abdalla terão de se abster em casos que envolvam conflitos de interesse, em especial votações relacionadas a negócios de geração de energia limpa, devido a sua participação em outras empresas voltadas a essa atividade, caso da Eletrobras