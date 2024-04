Governo começou a antecipar a primeira parcela do 13ª salário do INSS em 24 de abril - Reprodução

Publicado 28/04/2024 08:53 | Atualizado 28/04/2024 09:10

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o pagamento da primeira parcela do 13º salário em 24 de abril. A medida antecipada pelo governo federal, que geralmente os realiza em agosto, pretende injetar R$ 33,68 bilhões na economia do país.

Cerca de 33,6 milhões de pessoas serão contempladas, entre os beneficiários estão: aposentados, pensionistas e aqueles que recebem benefícios temporários, como o auxílio por incapacidade temporária e o auxílio-reclusão ao longo do ano de 2024.



Para Aline Soaper, fundadora do Instituto Soaper de Treinamentos de Desenvolvimento Profissional e Pessoal (Efinc), o uso da primeira parcela do 13º salário deve ser planejado, assim como todo orçamento de uma família. Segundo a especialista em finanças pessoais, para usar de forma consciente esse valor, o trabalhador precisa estar ciente sobre a situação familiar.

“Se existe uma dívida, é preciso usar parte do 13º para pagar de forma parcial ou integral essa conta”, explica Soaper. Abaixo, a educadora financeira elenca algumas dicas para fazer o dinheiro render.



Tenha planejamento



“O maior erro ao usar o 13º salário está na falta de planejamento. As pessoas tendem a receber e usar toda a quantia de uma só vez. É sempre importante priorizar um sonho, um investimento, as contas. Por isso, o planejamento financeiro é fundamental para usar esse valor de forma consciente”, explica a educadora financeira.



Invista



Quem deseja adquirir mais rendimentos também pode usar parte do 13º salário para investir. “Cerca de 10% a 15% já podem ser investidos em modelos como o CDB, que são investimentos simples e estão disponíveis na maioria dos bancos. Já aqueles que querem arriscar um pouco mais podem comprar ações de baixo valor na Bolsa de Valores. Separar uma parte e já começar é um grande passo”, sugere Soaper.



Inicie aos poucos



Ao contrário do que muitos pensam, é possível ter retorno mesmo investindo pouco. Por isso, quem tem planos a longo prazo pode começar já aplicando, mesmo recebendo um salário mínimo. “Quem recebe esse valor e não está endividado também pode investir. Nesse caso, com apenas R$50 já é possível aplicar no Tesouro Direto e começar a investir de forma segura”, conclui a educadora financeira.