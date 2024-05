Maior parte dos presentes é pesquisado on-line - Freepik

Maior parte dos presentes é pesquisado on-lineFreepik

Publicado 01/05/2024 14:52

O Dia das Mães está chegando, uma data importante para varejistas e consumidores. Dados da Pesquisa Dia das Mães 2024, produzida pela Opinion Box com 2.033 pessoas no Brasil, apontou que 77% dos entrevistados pretendem presentear alguém no Dia das Mães e 11% dessas pessoas planejam gastar mais de R$ 400 em suas compras.

O estudo também mostrou que as pessoas buscam por produtos, serviços e promoções a partir de meios digitais e físicos: 42% em sites/e-commerce, 33% em lojas físicas, 32% em sites de pesquisa, 26% no Instagram e 24% nos aplicativos das lojas, reforçando a importância da convergência entre canais

Hoje em dia, é possível que o cliente faça uma compra online e opte pela retirada em loja física. Com isso, os varejistas têm a oportunidade de explorar a experiência do varejo físico, por isso, valorizar esse momento e apresentar diferenciais ao consumidor pode destacar sua loja dos concorrentes.

Segundo pesquisa da empresa americana de comunicação New Voice Media, 58% dos consumidores afirmam que não voltam a consumir de uma empresa na qual tiveram uma experiência negativa, enquanto que 69% disseram que recomendariam uma marca após uma boa experiência.

"Algumas das tecnologias que já existem e que facilitam as experiências de compra no varejo físico, como caixas de autoatendimento, computadores e tablets disponíveis para agilizar o processo de busca de um produto num tamanho e cor pré-determinados, são boas estratégias já adotadas por algumas marcas que devem permanecer para aprimorar o atendimento", explica Juliano Mortari, CEO e fundador da VarejOnline, empresa especializada em tecnologia para gestão de lojas, franquias e pontos de venda (PDV).