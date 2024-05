O PrevMóvel é um dos instrumentos do INSS para agilizar o atendimento aos segurados - INSS/Divulgação

O PrevMóvel é um dos instrumentos do INSS para agilizar o atendimento aos seguradosINSS/Divulgação

Publicado 02/05/2024 14:08

A Agência Móvel da Previdência Social (PrevMóvel) voltará a prestar serviços na Zona Norte do Rio de Janeiro, desta vez no portão principal do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, no Campo de São Cristóvão. A unidade atenderá os cidadãos no domingo, 5, das 9 às 13h. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

Esta é uma oportunidade para os cidadãos de esclarecer as dúvidas sobre os serviços do site do INSS e do aplicativo Meu INSS e saber também quais benefícios previdenciários têm direito, além das regras de concessão. Serão oferecidos serviços como simulação de aposentadoria, consultas e ajustes de cadastro no INSS, emissão de senhas e protocolos de benefícios. Além dessas opções de atendimento, o PrevMóvel emitirá documentos como extratos de crédito e de consignação e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), entre outros.

O PrevMóvel tem como objetivo viabilizar o acesso à previdência social para a população mais carente. Os cidadãos que moram em regiões onde não há agências do INSS também representam grande parte dos atendimentos.

O serviço via PrevMóvel vem sendo aprimorado pelo INSS para torná-lo cada vez mais rápido, eficiente e humanizado. A iniciativa utiliza a tecnologia para alcançar o maior número de pessoas possível.

Uma parceria com a Telebras aumentou consideravelmente a capacidade para prestação dos serviços no PREVMóvel. A tecnologia consiste em uma antena e um terminal transportável com link via satélite que, de acordo com a empresa, pode ser operado em qualquer lugar.