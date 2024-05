Preço do barril Brent do Mar do Norte subiu 0,27%, para 83,67 dólares - Divulgação

As cotações do petróleo se estabilizaram nesta quinta-feira (2), após a queda brusca desta quinta-feira, em um mercado que espera que o preço mais barato leve os Estados Unidos a comprar para aumentar suas reservas estratégicas do hidrocarboneto.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em julho, subiu 0,27%, para 83,67 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em junho, fechou praticamente estável (-0,06%), a 78,95 dólares.

"A esperança de que os Estados Unidos encham suas reservas estratégicas dá alguma sustentação" nos preços, resumiu Neil Wilson, analista da Finalto.

A forte baixa desta quinta-feira levou a cotação do WTI para menos de 80 dólares o barril, e isso alimenta as especulações de compras por parte do governo americano.

Entre setembro de 2021 e julho de 2023, os Estados Unidos utilizaram cerca de 274 milhões de barris de petróleo de suas reservas estratégicas, 44% do total, para conter o aumento dos preços. Depois desse período, os estoques atingiram seu nível mais baixo em 40 anos.

Esta frágil recuperação, no entanto, não pode esconder "uma tendência mais ampla de baixa", considerou John Kilduff, da Again Capital.

"O estado da demanda não é muito bom, particularmente no caso da gasolina. A demanda de gasolina foi fraca por quatro semanas seguidas", apontou Kilduff.

O mercado também observa atentamente o iene, explica o analista. Um iene ainda mais fraco poderia encarecer as despesas com petróleo do Japão, uma potência global que precisa comprar a commodity em dólares.