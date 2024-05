Proximidade do Dia das Mães anima os lojistas de shopping centers - Pixabay

Publicado 06/05/2024 10:21

A Pesquisa de Expectativas do Dia das Mães, realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), aponta uma estimativa de crescimento em torno de 4,8% nas vendas, em comparação ao mesmo período de 2023. Com isso, os shoppings esperam movimentar cerca de R$ 5 bilhões em faturamento no intervalo que antecede o Dia das Mães.



O levantamento foi realizado entre os dias 22 e 30 de abril com o objetivo de entender as expectativas do setor em relação à comercialização, fluxo de visitantes, ticket médio, entre outros indicadores, para a semana do Dia das Mães, que acontece entre 6 a 12 de maio. Para 93% dos shoppings ouvidos na pesquisa, o cenário geral e de otimismo para a data.



Ticket médio

A expectativa é que em 2024, o ticket médio seja de R$ 229,11, o que representa um aumento de 7,4% em relação ao ano passado. Entre os produtos que mais devem se destacar na data comemorativa, encontram-se: perfumaria e cosméticos, vestuário, calçados, joalheria, chocolates e doces, e relógios e acessórios.



Sobre o fluxo de visitantes, 71% dos respondentes disseram que será superior em relação à 2023. Para os que esperam um aumento do fluxo, o incremento será em média de 4,5%.



Ações para atrair o público - Para o Dia das Mães de 2024, os investimentos dos shoppings estarão concentrados nas tradicionais campanhas promocionais: Compre e Ganhe (62%), Sorteio (19%) e Ganhe e Concorra (14%).



Para Glauco Humai, presidente da Abrasce, após um ano desafiador em 2023 devido aos indicadores macroeconômicos, o setor demonstra otimismo em relação à data. “Com o aquecimento do mercado de trabalho, os brasileiros em geral tendem a se sentir mais motivados para ir às compras. Além disso, as reduções contínuas da taxa Selic ampliam a concessão de crédito, proporcionando maior poder de compra às famílias", comenta.