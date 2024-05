Junta Comercial do Rio de Janeiro apresentou os números referentes à abertura de novas empresas em abril - Divulgação

Publicado 07/05/2024 10:21

O número de empresas abertas no Estado no mês passado foi o melhor já registrado pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) em todos os meses de abril em seus 215 anos de história. Ao todo, foram computados 7.035 novos negócios, um aumento de 29% em relação ao mesmo mês em 2023, quando foram registradas 5.442 empresas. O antigo recorde era de 2022, com 5.590 aberturas.

Nos quatro primeiros meses de 2024, a Jucerja já registrou 24.293 novas empresas no Estado. O total de novos negócios no mês de abril é também o melhor de 2024. Em janeiro, foram abertas 5.528 empresas, em fevereiro, 5.820, e, em março, 5.910. Além disso, abril registrou o terceiro maior número de aberturas de toda a história da Jucerja.

"A criação de novas empresas significa geração de novos empregos, mais renda para a população fluminense, aumento do consumo, diversificação de oportunidades, maior competitividade e fortalecimento da economia. É o ambiente favorável para negócios que estabelecemos no Estado, para incentivar empreendedores e atrair investidores, e que vem resultando nos números extremamente significativos que temos alcançado a cada mês", comentou o governador Cláudio Castro.

Das empresas abertas em abril, 6.375 são referentes a constituições, 572 filiais e 88 inscrições de transferências. Todas as categorias significam a criação de novos negócios no Estado. Entre os municípios que mais abriram empresas em 2024 estão o Rio de Janeiro, com 12.358; Niterói, com 1.706; Duque de Caxias, com 900; São Gonçalo, com 812; e Nova Iguaçu, com 648.