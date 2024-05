Inmetro ainda não divulgou a nova data do concurso - Agência Brasil

Inmetro ainda não divulgou a nova data do concursoAgência Brasil

Publicado 07/05/2024 10:35

Considerando o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, afetado por chuvas intensas, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) decidiu adiar as provas objetivas do concurso público para os cargos de Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade e Analista Executivo em Metrologia e Qualidade, que ocorreriam no próximo domingo, 12.Conforme previsto no edital do concurso, Porto Alegre é uma das localidades de realização de provas. Diante do quadro de calamidade pública, o órgão optou pelo adiamento das fases do certame. Segundo o Inmetro, novas datas serão divulgadas em breve.Maiores informações serão publicadas na página oficial da banca examinadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan)