A fintech tem atualmente 92 milhões de clientes no Brasil, seu primeiro e principal mercado - Divulgação

Publicado 08/05/2024 10:50 | Atualizado 08/05/2024 11:25

O Nubank ultrapassou a marca de 100 milhões de clientes, cerca de 11 anos após sua criação. A fintech tem atualmente 92 milhões de clientes no Brasil, seu primeiro e principal mercado, 7 milhões no México e cerca de 1 milhão na Colômbia. No final do ano passado, a base da fintech estava em 93,9 milhões de clientes.

O banco digital afirma que o crescimento da base após um lucro líquido de US$ 1 bilhão em 2023 demonstra a solidez de seu modelo de negócio, bem como a capacidade de ganhar escala. O ganho de proporção ajuda a diluir os custos, o que o Nubank tem afirmado que permite operar de forma mais rentável que os bancos tradicionais.

No Brasil, apenas três bancos têm mais clientes que o Nubank: o Itaú, com cerca de 100 milhões; o Bradesco, com 106,5 milhões; e a Caixa, com 151,9 milhões, e que sob esta métrica, é o maior banco da América Latina. Os dados são do Banco Central e se referem ao primeiro trimestre deste ano, mas a base de usuários não necessariamente é formada apenas por clientes que efetivamente utilizam os produtos e serviços das instituições, o que também se aplica ao caso do Nubank.

Em ativos, métrica normalmente utilizada pelo mercado e pelos reguladores, o Itaú é o maior banco da região e do Hemisfério Sul, com R$ 2,788 trilhões em ativos em março deste ano.

Lançado em 2013 no Brasil com um cartão de crédito sem tarifas, o Nubank levou dois anos para chegar a 1 milhão de clientes. O crescimento acelerou com o lançamento da conta digital sem tarifas, em 2017, e com o início da expansão internacional, com a abertura da filial mexicana em 2019.

Analistas afirmam que a fintech conseguiu fisgar no Brasil clientes de baixa renda que não eram atendidos pelos grandes bancos, ou que recebiam atendimento mais restrito. O sucesso do "modelo Nubank", amplificado pelo surgimento de outras fintechs, fez os grandes bancos acelerarem sua digitalização e buscarem um modelo de negócio menos dependente das cobranças de tarifa.

"Em 2013, estabelecemos a meta ambiciosa de alcançar um milhão de clientes em cinco anos, o que parecia quase impossível na época", diz em nota o cofundador e CEO do Nubank, David Vélez. "Em uma década, ultrapassamos 100 milhões, o que é um testemunho da confiança que nossos clientes depositam em nós, e também do poder de um modelo de negócios verdadeiramente centrado no cliente."

"Ser centrado no cliente é o que nos guia desde o início. Hoje, queremos que nossos clientes se vejam da maneira como nós os vemos: no centro de tudo", afirma a cofundadora e diretora de Crescimento do Nubank, Cristina Junqueira.

Para comemorar a marca de 100 milhões de clientes, a fintech lançou uma campanha na Exosphere, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A maior tela de LED do mundo será utilizada para contar histórias de clientes.